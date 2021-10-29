Выжигание сухой растительности в Украине разрешили в трех случаях, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной экологической инспекции.

Глава ведомства Андрей Малеваный сообщил, что Министерство юстиции согласовало приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины об утверждении Порядка выжигания сухой растительности.

«Документ ограничивает выжигание сухой растительности следующими случаями:

при тушении пожаров в экосистемах подразделениями пожарной охраны;

для приготовления пищи с помощью оборудования – печи, мангала, а также для обогрева дома (дрова, хворост, брикеты);

в традиционно-культурных целях, например, для праздников, нуждающихся в разжигании костра», - детализировал Малеваный.

Чиновник добавил, что даже легальное выжигание растительности может запрещаться, если наблюдается ветреная погода (кроме разведения огня в помещении). Все другие основания для сжигания травы или листьев незаконны.

«С начала года Госэкоинспекция привлекла к ответственности более 300 человек, выжигавших растительность, наложив штрафы на сумму более 950 тысяч гривен. Однако окружающей среде был нанесен гораздо больший ущерб. Так, в результате сжигания растительных остатков высвобождаются большие объемы углерода, гибнут почвенные микроорганизмы и уменьшается потенциал семенного развития растений. Также это часто приводит к образованию пожаров, их распространению на больших площадях», - отметил чиновник.

По словам главы ГЭИ, с принятием порядка выжигания растительности становится четко регламентированным, что позволит минимизировать количество нарушений и вызванных негативными последствиями для окружающей среды.