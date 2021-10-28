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Койки с кислородом в столичных больницах уже третий день подряд заполнены более чем на 66 процентов. А это уже – критерий «красной» зоны, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

«Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За последнюю неделю в Киеве – более тысячи больных ежесуточно. И более 30, а то и более 40-50 смертей. Среди умерших немало людей молодых. И даже годовалый ребенок. Увеличивается и количество госпитализированных в больницы столицы, и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке», – подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что на сегодняшний день в городе к приему больных коронавирусом подготовлено более 6 тысяч коек. Из них более 90 процентов в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Заполненность коек на сегодняшний день составляет почти 63 процента, а в отдельных больницах – 99-100 процентов.

«84 процента госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Решение об отнесении города к «красной» зоне принимает Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение», – подчеркнул Кличко.
ForUm

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