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Правительство выполняет обещание по поводу неизменной цены на газ. Благодаря годовым продуктам, цена на газ для всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 октября.

«На этой неделе правительство также вдвое снизило тариф для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена также будет 7,96 грн за кубический метр. Она будет действовать с 1 октября по 30 ноября. Поэтому призываю людей не тратить попусту время и заключать договор с «Нафтогазом» или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую ​​цену в течение отопительного сезона», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул, что до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры.

«Это означает, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис, у нас достаточно ресурсов и прочности, чтобы стабильно пройти эту зиму. Сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу. Ожидаем, что к началу ноября эта цифра составит 100%», — отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что все теплокоммунэнерго, как правительство и обещало, получили возможность покупать газ для отопления населения у государственного «Нафтогаза» по 7,42 грн/кубометр. По его словам, это позволяет местным властям не повышать тарифы на тепло и горячую воду.
ForUm

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