Согласно статье 15 Закона Украины «О кинематографии» Министерство культуры и информационной политики Украины составляет Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национального совета по телевидению и радиовещанию, говорится в ответе президента Владимира Зеленского на электронную петицию № 22/123500-эп «Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора – России до возвращения Крыма в состав Украины и возобновления контроля Украиной над своими восточными границами» авторства Игоря Кондратюка.

Статьями 3 и 3-1 Закона Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» определены ограничения при проведении гастрольных мероприятий и установлены особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, в частности, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, напомнил Зеленский.

Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины. В соответствии с законом Служба безопасности Украины в установленном порядке рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастрольном мероприятии. Также предусмотрена ответственность за нарушение требований настоящего закона.

Кроме того, по закону Украины «О телевидении и радиовещании» телерадиоорганизации не имеют права распространять программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

«С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мною направлена ​​петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности Закона Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного Закона», - заявил Зеленский.