также в разделеОбщество
28 октября. Картина дня
Завтра Украину накроют туманы 1
ЦОЗ: Пластиковые маски не являются средством индивидуальной защиты 3
Бывшему прокурору Севастополя сообщили о подозрении в госизмене 10
СМИ: Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 13
Чиновники горсовета на Одесчине украли почти половину средств, выделенных на закупку масок 7
Кабмин выделил субвенции на жилье и утвердил Стратегию интеграции переселенцев 21
ВОЗ: Европа – единственный регион, где растет количество новых случаев COVID-19 9
СБУ с начала года предотвратила рейдерский захват 8 стратегических предприятий 9
В НАБУ – более 10 заявлений о «деньгах в конвертах» для нардепов 8
СМИ: Енин и Луценко трудоустроили своего «кадра» Артура Добросердова в Нацполицию 18
Суд в оккупированном Крыму продлил арест Джелялова до 23 января 7
Болгария закрывает въезд для украинцев 12
Кабмин выделил еще 242 млн на борьбу с COVID-19 11
ВАКС разрешил заочное расследование в отношении Дубилета 9
Эксперт: Виктория Васильчук даст бой земельной мафии 10
В МИД РФ назвали политизированным решение суда по «скифскому золоту» 10
На модернизации Днестровской ГАЭС украли около 20 млн 17

За сутки 26 октября в Украине количество вызовов «скорой помощи» достигло 55 тысяч раз, и каждый день количество обращений растет, заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он призвал граждан вызывать медиков при наличии конкретных симптомов:

  • боль в грудной клетке;
  • признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация менее 92%.

Кузин подчеркнул, что высокая температура сама по себе не является основанием для вызова бригады экстренной медицинской помощи.

«Вызывая врачей при отсутствии значительных симптомов во время пандемии COVID-19, означает унести возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи», – сказал он.

Напомним, летом 2021 года Минздрав давал другой перечень симптомов COVID-19, при которых следует вызвать "скорую":

Ранее в Минздраве также объяснили, какие симптомы указывают на необходимость госпитализации и могут свидетельствовать о тяжелом течении болезни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги