За сутки 26 октября в Украине количество вызовов «скорой помощи» достигло 55 тысяч раз, и каждый день количество обращений растет, заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он призвал граждан вызывать медиков при наличии конкретных симптомов:

боль в грудной клетке;

признаки дыхательной недостаточности;

сатурация менее 92%.

Кузин подчеркнул, что высокая температура сама по себе не является основанием для вызова бригады экстренной медицинской помощи.

«Вызывая врачей при отсутствии значительных симптомов во время пандемии COVID-19, означает унести возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи», – сказал он.

Напомним, летом 2021 года Минздрав давал другой перечень симптомов COVID-19, при которых следует вызвать "скорую":

Ранее в Минздраве также объяснили, какие симптомы указывают на необходимость госпитализации и могут свидетельствовать о тяжелом течении болезни.