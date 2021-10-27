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26 октября. Картина дня 13

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о распространенных ошибках, из-за которых граждане не могут сгенерировать COVID-сертификаты на портале «Дія».

«Наиболее сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию — не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей», - написал он в Telegram.

По словам Федорова, ключевая проблема в том, что по законодательству ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью.

«У нас уже накопилось много плохих реальных историй, когда мы находим врача в поезде или будим его ночью, чтобы человек смог улететь с сертификатом. Но ни в коем случае нельзя тут винить врачей, они сейчас работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата новые и непростые», - подчеркнул чиновник.

Совместно с Минздравом и НСЗУ Минцифры четко классифицировали все ошибки, регулярно проводятся обучения врачей. Наиболее распространенные ошибки — это неправильное указание серии и кодов вакцин (это необходимо для избегания ввода левых записей), номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения.

«Мы хотим как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных. Стоит понимать, что врачи работают с электронной системой через МИСы (медицинские информационные системы), которых на рынке более 30. И любые функции невозможно проводить моментально», - отметил чиновник.

В ближайшие 2 недели готовится серия обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируется уменьшить количество негативных ответов на 50-70 %.

Сегодня выходят первые 3 фикса про коды и серии вакцин, что позволит упростить их выбор врачам и автоматизировать списки.
ForUm

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