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25 октября 2021 года датское правительство отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости COVID-19. С этой даты ограничения на поездки в Данию упрощены, сообщила пресс-служба Посольства.

С этой даты граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости тестировать на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии. Для этого органам пограничного контроля Дании следует предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.

COVID-сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг «Дия», также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

Указанный сертификат должен подтверждать вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровление от COVID-19.

В случае отсутствия COVID-сертификата гражданам Украины нужно сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.

Если гражданин Украины ранее переболел COVID-19, но при этом не имеет COVID-сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае делать тест на COVID-19 по прибытии в Данию не нужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с очень высоким риском инфицирования COVID-19 (сейчас это большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки), нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19. В противном случае, нужно сделать тест на COVID-19 сразу по прибытии в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.

Датское правительство оставило за собой право быстро возобновить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов вируса COVID-19, которые могут представлять риск для Дании.
ForUm

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