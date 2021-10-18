Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование «Слидство.Инфо» по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые он использовал с соратниками, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, передает Украинская правда.

«Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет», - заявил Зеленский.

«Рад, что никаких новых деталей я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел», - добавил он.

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании.

«Во времена Януковича тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У «Квартала 95» была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было... называлось «структурирование бизнеса» студии «Квартал 95», - пояснил он.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что ни он, ни один член «Квартала 95» не занимались отмыванием денег.

«Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», - сказал Зеленский.

Как известно, 3 октября журналисты «Следствие.Инфо « опубликовали расследование о скрытых активах украинцев в Великобритании через офшорные компании, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах или в Белизе.

По словам экспертов, таким образом можно скрыть конечных бенефициаров бизнеса.

Но благодаря утечке определенных документов, получивших название Pandora Papers, журналистам удалось установить владельцев бизнеса.

В частности, в этих документах содержатся сведения об украинских бизнесменах и олигархах, должностных лицах.

В расследовании журналисты утверждают, что такие офшорные фирмы имеет и президент Владимир Зеленский и его окружение.

Документы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского к оффшорным фирмам президента Владимира Зеленского и его соратников.