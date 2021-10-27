В случае успешной приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ, ранее – завод «Большевик») на аукционе 27 октября, киевские власти будут обсуждать выкуп цеха №5 для сноса и сооружения развязки Шулявского путепровода с победителем торгов, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

«Если завтра аукцион состоится, надеюсь, успешно, то дальше Киев будет выкупать цех у частного собственника», – сообщил он в ходе Building&Construction Forum 3.0 в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, выкуп цеха №5 для сноса и сооружения развязки на Шулявке должен был осуществляться в рамках законодательства после оценки его стоимости.

«Мы полтора года назад объясняли это Киевской администрации. Они сами наняли оценщика, он оценил корпус в 240 млн грн. С тех пор они так и не осуществили выкуп», – пояснил глава ФГИ.

Как сообщал ранее советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец, для города сценарий выкупа корпуса на данный момент является неприемлемым, в том числе из-за долгов завода перед городом по налогам на землю.