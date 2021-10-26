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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал высказывание секретаря СНБО Алексея Данилова относительно того, что Украине необходима жесткая президентская республика, отметив, что это его личная позиция.

Такое мнение Арахамия выразил в эфире телеканала Украина 24, сообщает Укринформ.

«Это личная позиция г-на Данилова. Насколько мне известно, он это ни с кем не согласовал. Это его личное мнение... Мне кажется, что эти слова господина Данилова не имеют никакой кампании», - подчеркнул глава фракции монобольшинства.

Арахамия считает, что вопросы формы государственного правления должны решаться исключительно на всенародном референдуме. В то же время он отметил, что в настоящее время в обществе нет дискуссий по этому вопросу.

«Если в обществе есть такая потребность - это можно решать за счет референдума. Но насколько мне известно, даже дискуссии и такой потребности в обществе нет», - сказал парламентарий.

Как сообщал ForUm, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выступает за жесткую президентскую республику.

24 июня 2021 года Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что в Украине де-юре парламентско-президентская форма правления, но де-факто – президентско-парламентская.
ForUm

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