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В ЮНИСЕФ призывают прекратить практику подбора вакцин от COVID-19. Украинцы должны делать прививки доступным препаратом, потому что подходят все утвержденные ВОЗ вакцины.

Об этом во время пресс-конференции сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, передает Укринформ.

«То, что мы наблюдаем в Украине - многие граждане отдают предпочтение той или иной вакцине. Кому-то нравится Пфайзер, кому какая-то другая вакцина. Эту практику надо прекратить... О чем идет вообще речь, когда в Украине сверхнизкие темпы охвата вакцинацией граждан? Необходимо делать акцент на важности иммунизации. Особенно это касается людей, которым больше 65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания. Надо чтобы люди прекратили делать выбор, ту или иную вакцину получать. Запомните: если вакцина утверждена ВОЗ, она уже подходит. Приходите и прививайтесь. Я считаю, что Минздрав в этом направлении действительно фантастически работает», - сказал Шахин.

Он напомнил, что сейчас также важно сделать прививку и от гриппа, поскольку сочетание двух заболеваний - гриппа и COVID-19 - имеет тяжелые последствия.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 на проведение обновления холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин. Всего планируется доставить: 5643 термоконтейнера; 8100 термосумок; 197 730 хладоэлементов; 27 486 устройств температурного мониторинга.
ForUm

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