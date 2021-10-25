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Для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования в учреждениях профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления, на прошлой неделе Министерством образования и науки было рекомендовано введение дистанционного обучения с 25 октября по 15 ноября.

По оперативной информации МОН, университеты 5-ти областей перешли на дистанционную форму обучения:

  • Запорожская - 100%;
  • Львовская - 100%;
  • Николаевская - 100%;
  • Одесская - 100%;
  • Сумская - 100%.

Некоторые ЗВО используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области - 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях.

В очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области - 8 университетов, а также 5 университетов Житомирщины.

В условиях роста заболеваемости COVID-19, МОН призывает всех преподавателей, студентов, а также администрации учебных заведений к неукоснительному соблюдению противоэпидемических мер безопасности и проведения прививки.

Напомним, по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19 получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования, двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов по всей стране.
ForUm

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