На Центральном автовокзале Киева открылся пункт вакцинации.

«Укрпас заботится о безопасности пассажиров и перевозчиков: отныне на втором этаже Центрального автовокзала работает пункт прививки против COVID-19», - сообщается на странице Укрпаса в Facebook.

Алгоритм действий для тех, кто хочет привиться:

прийти на автовокзал не позднее чем за полчаса до отправления автобуса;

взять с собой паспорт и идентификационный код;

вакцинироваться;

путешествовать без помех.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Также на автовокзале работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19.

Напомним, с 25 октября пункты вакцинации начали работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздольной.

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днипра, Нежина, Коростеня, Ривного, Хмельницкого и Ужгорода.