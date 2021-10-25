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На Центральном автовокзале Киева открылся пункт вакцинации.

«Укрпас заботится о безопасности пассажиров и перевозчиков: отныне на втором этаже Центрального автовокзала работает пункт прививки против COVID-19», - сообщается на странице Укрпаса в Facebook.

Алгоритм действий для тех, кто хочет привиться:

  • прийти на автовокзал не позднее чем за полчаса до отправления автобуса;
  • взять с собой паспорт и идентификационный код;
  • вакцинироваться;
  • путешествовать без помех.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Также на автовокзале работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19.

Напомним, с 25 октября пункты вакцинации начали работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздольной.

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днипра, Нежина, Коростеня, Ривного, Хмельницкого и Ужгорода.  
ForUm

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