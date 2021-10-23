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На железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации против COVID-19. Сегодня, помимо ранее открытых, начнут действовать такие пункты на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По данным пресс-службы компании, с 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельном.

Ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежин, Коростень, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. По состоянию на сегодняшнее утро в этих пунктах сделано более 2 тыс. прививок.

Также в компании продолжается вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами. "Сейчас уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое", - сказал и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. От начала их функционирования - 21 октября - было сделано более 4 тыс. тестов.
ForUm

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