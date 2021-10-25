Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается на пассажиров.

Соответствующие изменения в постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября, разъяснила пресс-служба Минздрава.

Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила как и регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Как и раньше норма о наличии документа о прививках или отрицательном результате тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на желтом и красном уровнях эпидопасности.

Для пользования межрегиональным транспортом в регионах с желтым и красным уровнем эпидопасности нужно будет иметь один из указанных документов:

оформленный на портале «Дия» или в одноименном приложении «желтый» или «зеленый» международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который проводил прививки;

Международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививки в пункте прививки учреждения здравоохранения, или у семейного врача;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ.