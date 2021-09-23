Службы безопасности Украины обнаружила в районе операции Объединенных сил три схрона с боевыми средствами поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Из тайников изъят 1 кг пластида с взрывным задором, 13 противотанковых мин с взрывателями и почти 4000 патронов различного калибра.

По оперативным данным, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР» для совершения диверсий на территории региона.

При осмотре схрона, замаскированного в заброшенном гараже в Лисичанске на Луганщине, среди прочего выявлено 125 гранатометным выстрелов различных модификаций, 10 гранат РКГ-3 и Ф-1, более 2,6 тыс. патронов, в том числе для крупнокалиберного оружия.

Из другого тайника, оборудованного вблизи насосной станции на въезде в город, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов.

В Донецкой области в Мариуполе, в русле реки Кальчик, правоохранители обнаружили 3963 патроны различного калибра.

По материалам СБУ продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней.