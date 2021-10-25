Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 на национальном уровне начинает беспрецедентное обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Для удовлетворения насущных потребностей USAID предоставляет 2,8 миллиона долларов, которые будут направлены ЮНИСЕФ на закупку преквалифицированного ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для безопасного и эффективного транспортирования и временного хранения вакцин на базе учреждений первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами.

«Каждый совершеннолетний украинец может вакцинироваться от COVID-19 уже сегодня. У нас достаточно вакцин, чтобы вакцинировать 70% населения до конца года. Минздрав ожидает поставки вакцин еще в октябре-декабре. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам безопасно хранить и транспортировать все большее количество вакцин, которые мы получаем», - отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

30 сентября ЮНИСЕФ доставил первую партию холодового оборудования, включая 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 ° C.

Всего планируется доставить:

5643 термоконтейнера;

8100 термосумок;

197730 хладоэлементов;

27486 устройств температурного мониторинга.

При поддержке USAID оборудование получат 3100 пунктов прививок, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.

В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

На сегодня USAID выделил около 10 млн долларов в поддержку вакцинации в Украине и передал почти 2,2 миллиона вакцин от COVID-19 Украине непосредственно в рамках COVAX.

Средства, выделенные USAID, также направлены на предоставление технической помощи и обучение соответствующего медицинского персонала по безопасному хранению и транспортировке вакцин.

Удовлетворяя острые потребности, вклад USAID дополнит инвестиции Всемирного банка, ЮНИСЕФ, COVAX и правительства Украины в обновление существующей инфраструктуры холодовой цепи как для вакцинации от COVID-19, так и в дальнейшем для вакцинации по Календарю профилактических прививок.

Предоставление оборудования для эффективного и безопасного транспортирования и временного хранения вакцин является частью помощи USAID в ответ на пандемию COVID-19 на общую сумму более 50 млн долларов США с начала ее вспышки в Украине.