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По материалам контрразведки Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации «ДНР».

По данным следствия, уроженец города Макеевки Донецкой области с позывным «Миха» в 2014 году присоединился к группировке боевиков «Восток». Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по «карьерной лестнице» от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии - первого заместителя начальника штаба полка. Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

Во время отсутствия командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои «подвиги» боевик был неоднократно награжден оккупационной администрацией.

Также следствием установлено, что «Миха» сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.
ForUm

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