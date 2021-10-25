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Основатель и основной владелец интернет-магазина «Rozetka» Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook постоянно заявляет о патриотизме и поддержке украинских воинов и ветеранов АТО, но уже третий год занимается бизнесом в Российской Федерации

Основатель и основной владелец интернет-магазина «Rozetka» Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook постоянно заявляет о патриотизме и поддержке украинских воинов и ветеранов АТО, но уже третий год занимается бизнесом в Российской Федерации, а его московская компания ООО «ТИУ.РУ» признает аннексированный Крым и его населенные пункты частью России.

Как писали СМИ, в 2018 году Владислав Чечеткин и его кипрская компания «Temania Enterprises Ltd» (ТЕМАНИЯ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛТД), которой принадлежит ООО «РОЗЕТКА. УА», сконцентрировали, то есть купили, маркетплейсы и сайты группы компаний «EVO», среди которых Prom.uaBigl.uaShafa.ua и другие. Также была куплена и российская торговая площадка Tiu.ru (Тиу.Ру), аналог Prom.ua в России.

Согласно данным реестров юридических лиц РФ, с конца октября 2018 года ТЕМАНИЯ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛТД владеет 100% ООО «ТИУ.РУ». На самом сайте Tiu.ru в поиске и навигации аннексированный Крым обозначен как российский регион.

Среди миноритарных совладельцев интернет-магазина Rozetka.ua инвестиционный фонд Horizon Capital, которым владеют и управляют американские граждане и юридические лица, а деньги поступают, в том числе, из США. Американские акционеры и управляющие Horizon Capital, среди которых Елена Кошарна и Джеффри К. Нил, вероятно, не в курсе, что юрлицо, связанное с их инвесткомпанией, признает Крым частью Российской Федерации.

Владислав Чечеткин и его «Розетка» за последние годы не раз становились объектами скандалов с продажей российских товаров, в том числе, связанных с так называемыми ДНР и ЛНР.

Так в 2018 году интернет-магазин Rozetka.ua включил в список своих товаров книгу о российском писателе и террористе так называемой «ДНР» Захаре Прилепине. Данные об этом были «зачищены» в СМИ и остались только на некоторых сайтах.

Как пишут журналисты, через интернет-магазин Rozetka.ua незаконно вопреки постановлению КМУ от 30 декабря 2015 № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации» продаются сотни товаров, производства Российской Федерации, однако ни правоохранительные органы, ни так называемые «псевдопатриоты» и «активисты» как, например, Сергей Стерненко, который убил человека, не замечают сотрудничества интернет-магазина Rozetka.ua со страной-агрессором, как и работу в самой РФ.

По информации источника в руководстве Rozetka.ua, Владислав Чечеткин очень боится Сергея Стерненко и других «активистов» и блогеров, поэтому щедро поддерживает его материально, а также отчитывается перед ними.

Эти факты подтверждают и последний случай, когда после травли Сергеем Стерненко ТМ Yaro Rozetka.ua сразу же сняла продукцию этой компании с продажи в своем интернет-магазине, хотя компания не нарушала условия работы. Указания поступили лично от Владислава Чечеткина после ультиматума Сергея Стерненко.

Также и по этой же причине данные факты упорно не замечают и в СБУ, СНБО и Офисе Президента.

 

 

 
ForUm

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