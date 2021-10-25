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В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума. Как результат, этот показатель сможет удовлетворить потребности человека. Об этом в комментарии телеканалу «Дом» сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

«Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь», - рассказала Лазебная.

Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

«Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали», - отметила министр.

Напомним, с 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он возрастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан:

дети до 6 лет - 2013 грн (с 1 декабря - 2100 грн);

дети от 6 до 18 лет - 2510 грн (с 1 декабря - 2618 грн);

трудоспособные лица - 2379 грн (с 1 декабря - 2481 грн);

лица, утратившие трудоспособность - 1854 грн (с 1 декабря - 1934 грн).
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