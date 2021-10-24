Ядерный реактор в японской префектуре Фукуи был остановлен в субботу, 23 октября, всего через четыре месяца после возобновления его работы, поскольку управляющяя компания не смогла уложиться в сроки, установленные регуляторами для внедрения надлежащих антитеррористических мер.

Об этом сообщает Kyodo.

Приостановка работы реактора атомной электростанции Михама компании Kansai Electric Power Co. произошла раньше конечного срока для выполнения таких мер.

Теперь, после прохождения проверки по безопасности, коммунальное предприятие намерено внести необходимые изменения в работу своих объектов и восстановить функционирование реактора.

В июне этого года реактор № 3 впервые за 10 лет возобновил работупосле проверки регулятором соблюдения мер безопасности. Он стал первым в Японии ядерным блоком, работавшим после крайнего 40-летнего срока службы, введенного по новым правилам, которые были установлены после катастрофы на Фукусиме 2011 года.