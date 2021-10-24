Ядерный реактор в японской префектуре Фукуи был остановлен в субботу, 23 октября, всего через четыре месяца после возобновления его работы, поскольку управляющяя компания не смогла уложиться в сроки, установленные регуляторами для внедрения надлежащих антитеррористических мер.
Об этом сообщает Kyodo.
Приостановка работы реактора атомной электростанции Михама компании Kansai Electric Power Co. произошла раньше конечного срока для выполнения таких мер.
В июне этого года реактор № 3 впервые за 10 лет возобновил работупосле проверки регулятором соблюдения мер безопасности. Он стал первым в Японии ядерным блоком, работавшим после крайнего 40-летнего срока службы, введенного по новым правилам, которые были установлены после катастрофы на Фукусиме 2011 года.
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