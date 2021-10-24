также в разделеОбщество
В Крыму зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом 8
В Украине блокировали канал нелегальной миграции 7
Минэнерго: «Северный Поток-2» могут запустить без сертификации 39
В Украине возобновил работу завод по производству медицинского кислорода 10
На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 183 нарушения «тишины» за сутки 11
Германия передала Украине крупную партию вакцин AstraZeneca 11
Боевики обстреливали Донбасс из запрещенного оружия 9
В Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID 24
Славянская ТЭС остановилась из-за отсутствия угля 61
Данилов: Украина бесплатно поможет Молдове с газом 28
На всех областных вокзалах заработают пункты вакцинации 9
Около 30% взрослого населения Украины привиты от коронавируса 18
В красную зону переходят еще две области 53
Прогноз погоды на конец октября-начало ноября в Украине 64
Школьные каникулы в Запорожье продлили до 31 октября 12
Госспецсвязи полностью реформируют в ближайшие четыре года 11
СБУ обезвредила банду, которой руководили из-за рубежа «воры в законе» 32
Сумская область перешла в «красную» зону карантина 37

По состоянию на 24 октября 2020 года полный курс вакцинации от COVID в Украине прошли 7 млн человек. Темпы вакцинации на выходных несколько упали.

Об этом сообщает на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки в Украине от короанвируса вакцинировали 177 730 человек. Одну дозу получили 129 530, полностью иммунизированы - 48 200 человек.

Всего же с начала вакцинальной кампании прививки получили 8 890 454 человека, из них получили одну дозу - 8 890 452, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 963 577.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2868 грн.
4
Теги