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В Украине ликвидировали крупную схему переправки нелегальных мигрантов в ЕС. За два года услугами дельцов воспользовались около трех тысяч человек.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в Украину иностранцы въезжали под видом обучения, а затем переправлялись в ЕС. Для поиска клиентов преступники создали сеть фирм-посредников. Кроме того, для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали одно из частных высших учебных заведений.

По данным правоохранителей, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в Украину. Впоследствии их незаконно переправляли в страны ЕС.

В течение нескольких месяцев правоохранителями было задержано около 40 таких нелегалов при попытке переправки в страны ЕС. Установлено, что за два года преступная группировка переправила в Украину около трех тысяч иностранцев.

Свои услуги по переправке в ЕС преступники оценивали от 13 до 15 тысяч долларов. Ежегодный доход группировки превышал миллион долларов.
ForUm

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