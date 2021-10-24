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Германия безвозмездно предоставила Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Партии вакцины были переданы и другим странам.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что Германия предоставила различным странам 7,6 млн доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Больше всего получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд.

Также сообщается, что еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX. А с октября Германия будет передавать COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.

В общей сложности правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX.
ForUm

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