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Украина получила от Молдовы просьбу помочь с выделением определенных объемов газа. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение оказать эту помощь бесплатно.

Об этом сообщает секретарь СНБО Украины Алексея Данилова.

По его словам, правительство Украины получило письмо от премьера Молдовы с просьбой об оказании помощи определенными объемами газа для избежания сложной ситуации. Она возникла из-за шантажа со стороны России.

«Мы приняли решение, что Кабмин этот вопрос рассмотрит и мы такую помощь в ближайшее время сможем оказать», - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что газ Молдове будет поставляться не за деньги, а предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет.
ForUm

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