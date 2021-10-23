Украина получила от Молдовы просьбу помочь с выделением определенных объемов газа. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение оказать эту помощь бесплатно.

По его словам, правительство Украины получило письмо от премьера Молдовы с просьбой об оказании помощи определенными объемами газа для избежания сложной ситуации. Она возникла из-за шантажа со стороны России.

«Мы приняли решение, что Кабмин этот вопрос рассмотрит и мы такую помощь в ближайшее время сможем оказать», - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что газ Молдове будет поставляться не за деньги, а предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет.