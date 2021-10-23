Задержанному в Грузии бывшему президенту Михеилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме, его состояние здоровья стабилизировалось. Об этом сообщил в субботу, 23 октября, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, пишет Интерфакс.

«Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось», - сказал Кипшидзе.

Он настаивает на необходимости госпитализировать Саакашвили в городскую клинику под наблюдение врачей, так как "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

«Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера», - сказал Кипшидзе.

Напомним, Саакашвили записал видео о своем «похищении» в контейнере с продуктами.