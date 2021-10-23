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В госпитале военного университета в Праге заявили, что состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана немного улучшилось.

Заявление медиков приводит портал iROZHLAS.cz.

«С разрешения президента республики Милоша Земана мы с осторожным оптимизмом заявляем, что благодаря комплексному лечению специалистами Центрального военного госпиталя его здоровье в четверг и пятницу немного улучшилось», — сказала пресс-секретарь госпиталя Итка Зинке.

Кроме того, в четверг Земана навестил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По словам Клауса, они общались около 50 минут и политику не обсуждали.
ForUm

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