В госпитале военного университета в Праге заявили, что состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана немного улучшилось.

Заявление медиков приводит портал iROZHLAS.cz.

«С разрешения президента республики Милоша Земана мы с осторожным оптимизмом заявляем, что благодаря комплексному лечению специалистами Центрального военного госпиталя его здоровье в четверг и пятницу немного улучшилось», — сказала пресс-секретарь госпиталя Итка Зинке.

Кроме того, в четверг Земана навестил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По словам Клауса, они общались около 50 минут и политику не обсуждали.