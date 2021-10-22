Государственное бюро расследований установило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применил специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность через перераспределение контрабандных потоков. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По оперативной информации, для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины «контрабандисты» привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки.

С целью пресечения действий преступной схемы незаконного перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу Украины 22 октября 2021 работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства «контрабандистов» и их сообщников, которые восстановили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.

Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы Украины и лиц, в отношении которых применены санкции.

Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флешносители информации, имеющие значение для расследования уголовного преступления.

Кроме этого, ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряд совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.