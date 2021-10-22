также в разделеОбщество
Мальта запретила въезд туристам из Украины
СБУ разоблачила сотрудников ГБР, которые «крышевали» застройщиков 9
Нардепы просят Зеленского ввести санкции против «Рошена» 30
Опрос: Третьякова должна покинуть пост главы комитета по вопросам соцполитики из-за циничного отношения к смерти Полякова, а Мецгер ощутил вседозволенность из-за родства с президентом 10
Еще на трех вокзалах в Украине открываются центры вакцинации 9
Ляшко: Украина сможет отменить карантин при 70% вакцинации населения 13
МОН рекомендует перевести студентов на дистанционку 11
За первые сутки действия новых правил проезда в поезда не пустили 175 пассажиров 10
Из-за ошибок в санкционном списке СНБО уволили руководство департамента Нацполиции 36
Избрали нового главу Верховного суда 17
Запаса тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца I кв. 2022 15
В ЕС настроены сохранять возможность поездок на фоне очередной волны эпидемии 14
Надежда и Вера Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах 52
ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру нардепа 25
На дорогах Украины заработают еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД 20
Премьер: Саакашвили проведет в тюрьме как минимум 6 лет 21
21 октября. Картина дня 16
Ткаченко: Европа может максимально ограничить въезд для украинских туристов 24

Государственное бюро расследований установило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применил специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность через перераспределение контрабандных потоков. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По оперативной информации, для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины «контрабандисты» привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки.

С целью пресечения действий преступной схемы незаконного перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу Украины 22 октября 2021 работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства «контрабандистов» и их сообщников, которые восстановили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.

Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы Украины и лиц, в отношении которых применены санкции.

Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флешносители информации, имеющие значение для расследования уголовного преступления.

Кроме этого, ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряд совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2758 грн.
9
Теги