Ошибки в отношении 108 человек, которые ранее попали в санкционный список СНБО, касались таких данных, как фамилии, даты рождения, гражданства тех или иных лиц.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, отвечая на вопрос народного депутата от «ЕС» Алексея Гончаренко, передает Укринформ.

«Что касается технических исправлений, которые были сделаны СНБО. Действительно, МВД была проведена оценка выполнения санкций, и были обнаружены технические изменения в фамилиях, в частности, (по написанию их - ред.) латиницей, - там, где определенные буквы не соответствовали тем данным, которые находятся в заграничных паспортах, в частности, этих граждан. Где-то была изменена или не соответствовала (реальной - ред.) дата рождения (внесенных в этот список лиц - ред.). Где-то было указано иное гражданство. Всего таких технических исправлений было сделано 108», - отметил министр.

По его словам, ни в одном случае эти лица, в отношении данных которых были допущены ошибки, не были исключены из санцийного списка – ведь речь, как уточнил Монастырский, и о криминальных авторитетах, и о «ворах в законе».

«Речь идет (что информация об этих ошибках, - ред.), в частности, уже была передана в Нацбанк и в (другие, - ред.) банковские учреждения, чтобы были заблокированы соответствующие счета этих лиц в случае, если они не были заблокированы в связи с этими техническими неточностями», - уточнил глава МВД.

Он сообщил, что в отношении этой ситуации была проведена служебная проверка, и в результате такого служебного расследования был уволен целый ряд лиц из Нацполиции, в частности - руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Как сообщалось, 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что в предыдущем решении Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против криминалитета и «воров в законе» обнаружили ошибку.

«К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось ранее, были сознательные или несознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили», - отметил Данилов. Он подчеркнул, что причастные к этому работники Министерства внутренних дел были наказаны.

17 октября Данилов, говоря о своем заявлении об ошибках относительно 108 человек, которые ранее попали в санкционный список СНБО, сказал, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных.

«Ошибки в фамилиях были, их уже все исправили», - сказал Данилов.

Также он сообщил, что среди более 650 человек все-таки был один гражданин, который оказался в этом списке случайно, и санкции против него уже сняли.

Данилов не сообщил, кто это был и почему этого человека - по личным мотивам или по ошибке - внесли в санкционный список.