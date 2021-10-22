Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоится в пятницу вечером.
Пресс-служба СНБО сообщила, что заседание начнется в 16:30.
«Президент Украины поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16:30 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)», - говорится в сообщении СНБО в Twitter.
Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
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