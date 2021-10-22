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Запаса уже закупленных и законтрактованных тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца первого квартала 2022 года, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Запаса тест-систем, текущего и подкрепленного договорами на поставку, при пиковых темпах потребления гарантированно хватит как минимум до конца первого квартала 2022 года», - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко сообщил, что для пополнения запаса экспресс-тестами и пробирками для отбора биологического материала правительство выделило дополнительную субвенцию регионам в размере 150 млн грн.

Министр уточнил, что вновь созданные государственные Центры по контролю и профилактике болезней уже делают 75 тыс. ПЦР-исследований в сутки и могут делать еще больше.

«Совокупно с тестами на антиген показатели охвата тестированием в Украине опережают отдельные крупные страны Европы и в пять раз выше установленного минимального европейского показателя», - сказал он.
ForUm

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