В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1323 больных коронавирус. Умерли 44 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1323 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 44 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5824 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 249 021», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 132 больных коронавирусом и 525 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 277 человек. В общем коронавирус преодолели 225 605 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 282, в Деснянском - 239, и в Днепровском районе - 138 случаев», - отметил Виталий Кличко.