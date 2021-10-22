Лидеры Евросоюза договорились координировать свои действия для содействия свободным путешествиям через границы стран в пределах самого ЕС и въезда в Евросоюз, что будет обеспечиваться благодаря ковид-сертификатам.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам саммита лидеров 21 октября.

«Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, Евросовет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах ЕС и въезду в ЕС, и пересмотру двух рекомендаций Евросовета. Еврокомиссию призывают ускорить работу по взаимному признанию ковид-сертификатов с третьими странами», - говорится в заявлении.

Они призвали также усилить борьбу с дезинформацией о коронавирусе и вакцинах - видя в этом одну из причин того, почему часть жителей блока не хотят вакцинироваться, а в некоторых странах ситуация очень сложная.

«Чтобы и дальше увеличивать показатели вакцинации во всем ЕС, нужно усилить усилия для противодействия сомнениям в отношении вакцин, в том числе дезинформации, в частности в соцсетях. Нужно оставаться бдительными относительно появления и распространения потенциальных новых вариантов вируса», - отмечают лидеры блока.

Лидеры выражают готовность и далее содействовать борьбе с пандемией в мире, в том числе благодаря увеличению доступности вакцины.

«Лидеры призывают быстро устранить препятствия для глобального распространения вакцин и приглашают Еврокомиссию и дальше вести прямые переговоры с производителями по этому поводу. Это позволит странам-членам ускорить поставку вакцин в страны, которые больше всего в них нуждаются. ЕС продолжит поддерживать производство и вакцинацию в странах-партнерах», - говорится в заявлении.

Напомним, ЕС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине в ближайшее время может исключить ее из «зеленого списка», но после этого вакцинация должна остаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинство стран.