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700 млн долл., которые Украина уже в ближайшее время может получить от Международного валютного фонда, заложены на финансирование дефицита госбюджета. Об этом в программе Украина на самом деле телеканала Дом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Эти 700 млн долл. мы ожидаем в ближайшее время, уже было подписано предварительное соглашение с Международным валютным фондом. Эти средства заложены уже на покрытие государственного бюджета. Поэтому тут особенного выбора нет. Они зайдут в государственный бюджет», — сказал эксперт.

Между тем, потребуется время, чтобы выбрать всю зарезервированную для Украины сумму в 5 млрд долл.

«Украине нужно дополнительное временя, чтобы выбрать всю эту зарезервированную для нее сумму. Поэтому одна из частей переговорного процесса с МВФ как раз касалась того, что программу было бы логично дополнительно продолжить, и соглашение, насколько я понимаю, предварительно уже получено», — отметил Устенко.

Сейчас ожидается заседание совета директоров МВФ, на которое будет вынесен и украинский вопрос, в том числе касающийся продления программы.

«Мы ранее получили 2,1 млрд. долл. — это 40% от общей нашей программы. Мы сможем продвинуться автоматически после очередного транша и получить недостающие 60%. Поэтому, когда говорили по поводу сроков программы, говорили в том числе и о том, чтобы попытаться получить полностью зарезервированную для Украины сумму. Обычная украинская практика — это как раз оборвать взаимоотношения и открыть новую программу. В данном случае как раз используется, на мой взгляд, более логичный подход — попытаться выбрать то, о чем договорились раньше», — детализировал советник президента.

Напомним, 18 октября представители МВФ объявили об успешном завершении миссии в Украине. А накануне Верховная Рада приняла необходимый для продолжения сотрудничества с МВФ закон об усилении независимости Национального банка. Новый транш от МВФ Украина может получить уже в ноябре. По результатам первого пересмотра программы Stand-by Украина получит транш в размере 700 млн долл. Финансирование поступит через несколько дней после положительного решения совета директоров, заседание которого может состояться в ближайшие дни.

 
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