Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа», - сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина в четверг.

Он подчеркнул, что задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории Украины.

«Министерство иностранных дел Украины также поручило посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров Нормандского формата», - отметил он.

Спикер МИД Украины напомнил, что член вооруженного формирования РФ в настоящее время находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ForUm, 13 октября контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелков казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный – гражданин России Андрей Косяк.