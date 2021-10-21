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Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Офис президента продвигает в судьи Конституционного Суда кандидатов без опыта и соответствующего уровня знаний.

«Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов. КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос. Следующая претендентка на судью КСУ не знает значения латинского выражения... «Dura lex sed lex» (закон суров, но он закон).

Кстати, комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму», - написал он в Facebook.

По мнению главы ЦПК, кандидаты, которых Офис президента пихает на место Тупицкого, ничем не лучше.

Кроме того, судьи КС будут занимать должность 9 лет.

Ранее ряд общественных организаций призывала президента Владимира Зеленского пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.
ForUm

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