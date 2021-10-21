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Святошинская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями полиции проводит обыски в служебных помещениях КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района Киева» в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при закупке горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку горюче-смазочных материалов на заказ коммунального предприятия на сумму свыше 5,6 млн гривен.

При этом в ходе следствия установлено, что вопреки Закону Украины «О публичных закупках» и несмотря на незначительное колебание цен на указанные материалы, в договор поставки неоднократно вносились изменения относительно существенного повышения цены.

Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц КП и общества-поставщика усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

21 октября 2021року на основании определения суда в офисных помещениях КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района  Киева» начато обыски с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, а также установления размера причиненного ущерба.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 191 УК Украины.
ForUm

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