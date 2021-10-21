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Бывший президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем запуске своей собственной социальной сети TRUTH Social, сообщает The Hill.

«Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании Больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует газета.

Он выразил радость, что скоро сможет публиковать «правду в социальной сети TRUTH», передает Интерфакс.

«TMTG была основана с миссией дать голос всем. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с Большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Ну что ж, скоро будем!» - добавил Трамп.

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. Позже он уже открывал собственный онлайн-проект, а его бывшие сотрудники 1 июля запустили соцсеть GETTR.

 
ForUm

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