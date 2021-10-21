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За сутки 20 октября в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4892 человека;
  • летальных случаев - 546;
  • выздоровели - 8036 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2701600 человек;
  • выздоровели - 2352835 человек;
  • летальных случаев - 62 389;
  • проведено ПЦР-тестов - 13781546.

С начала прививочной кампании привито 8373552 человека, из них получили одну дозу - 8373550 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6743615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15117165 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
ForUm

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