За сутки 20 октября в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4892 человека;
- летальных случаев - 546;
- выздоровели - 8036 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2701600 человек;
- выздоровели - 2352835 человек;
- летальных случаев - 62 389;
- проведено ПЦР-тестов - 13781546.
С начала прививочной кампании привито 8373552 человека, из них получили одну дозу - 8373550 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6743615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15117165 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
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