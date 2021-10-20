Следователи ГБР при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении двум работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые избили гражданина при задержании.

Расследование было начато по обращению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Так, 14 февраля 2020 оперуполномоченные полиции задерживали гражданина, который подозревался в совершении краж. Для этого они без необходимости разбили окна в его машине.

Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, полицейские надели наручники и ударили его ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик.

Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы.

Несмотря на то, что за давностью события значительное количество следов преступления были уничтожены, работникам ГБР удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства уголовного преступления.

В результате кропотливой работы правоохранители установили двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.

Обоим оперативникам сообщено о подозрении в превышении власти, сопровождавшемся насилием с применением спецсредств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрание им меры пресечения. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанного преступления. Следствие продолжается.