В Украине с 21 октября начинают действовать новые правила пассажирских перевозок, напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 20 октября, на заседании правительства.

«Завтра начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если у пассажира есть COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Мы говорим и о железнодорожном и об авиационном, и об автобусном транспорте», - заявил премьер.

При этом Шмыгаль уточнил, что «общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются».

Как сообщал ForUm, на заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.

Новые правила перевозок пассажиров между регионами не будут касаться несовершеннолетних пассажиров, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки против коронавирусной болезни.

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду.