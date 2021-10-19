Соломенская окружная прокуратура города Киева совместно с ГВ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области проводит обыски в служебных помещениях КП «Киевтеплоэнерго» в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, между СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей от на ул. Антонова в Соломенском районе Киева.

В ходе проверки аудитом КГГА и КП «Киевэкспертиза» установлено завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения использованных материалов на сумму более 1,5 млн гривен.

По результатам проведенных следственных действий директору СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), бывшему директору подрядной организации - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебный подлог).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проведенные следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия - оно работает в обычном режиме.