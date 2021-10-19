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По поручению премьер-министра Украины для регионов страны установлено выполнения целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Соответствующее поручение уже подписано министром здравоохранения и направлено к исполнению, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

С вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок увеличилось вдвое.
ForUm

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