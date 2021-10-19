В связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Реал» (Мадрид) в ночь с 19 на 20 октября работа метрополитена будет продлена на один час, сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Начало игры в 22:00.

Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.