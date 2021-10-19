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Европейский Союз пока не принял формальное решение об исключении Украины из «зеленой зоны», однако в случае принятия это решение не отменяет действие безвиза и не предусматривает тотального закрытия границ для украинцев.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает Европейская правда.

Николенко прокомментировал информацию СМИ, что ЕС на этой неделе исключит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам Евросоюза рекомендуется снимать ковидные ограничения на въезд.

Николенко отметил, что формально ЕС еще не принял соответствующее решение. Однако в случае исключения Украины из списка действие безвизового режима не отменяется. Однако решение вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространения коронавирусной болезни.

Решение также может быть позже пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Николенко отметил, что решение ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза.

Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

«Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из «зеленого списка» ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году», - отметил Николенко.

Николенко подчеркнул, что вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинстве стран. Поэтому МИД призывает граждан активно вакцинироваться ради безопасных путешествий.
ForUm

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