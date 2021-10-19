На Закарпатье начинают строительство новой дороги на высокогорный лыжный курорт Драгобрат, где снег лежит до апреля. Новая дорога будет иметь ширину 8 метров земляного полотна и 7 метров дорожного покрытия, ее будут строить под уклоном не более 12%.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Закарпатского областного совета.

«Новая дорога на горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье запроектирована и протрассирована исключительно через лесфонд ГП «Ясинянское ЛМХ». Новое автомобильное сообщение будет состоять из четырех основных отрезков ориентировочной общей протяженностью 9,90 км. Первый и третий отрезки протяженностью 2,95 км проходят по уже существующим лесным автодорогам Свидовец – Драгобрат и Ясиня – Буковина – Драгобрат, второй отрезок протяженностью 4,45 км – новая дорога, которую необходимо построить для соединения существующих дорог, четвертый отрезок протяженностью 2,50 км – путь к намеченной автомобильной парковке на 200 легковых автомобилей», – сообщили в облсовете.

Здесь отметили, что существующая автомобильная дорога к курорту Драгобрат недоступна для широкой общественности, там проезжают только внедорожники и транспорт вроде УАЗиков и ГАЗ-66. Дорога проходит вдоль потока Свидовец и неоднократно разрушалась паводками и оползнями.

«Учитывая собственный опыт и специфику природно-климатических условий, проектируя строительство новой дороги была выбрана стратегия прокладки дороги вдоль хребта на значительном расстоянии от горных потоков и рек. Ширина вырубки трассы под автодорогу должна составлять 25-35 метров, что обеспечит надлежащее и своевременное осушение земляного и дорожного полотна, снизит образование аварийных и нависающих деревьев и в общем улучшит дальнейшие эксплуатационные характеристики», – уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем на уже существующих дорогах планируется также осуществить капитальный ремонт с расширением земляного полотна с 4 до 8 метров и устроить грунто-гравийное дорожное полотно шириной 7 метров.

Как отметили в областном совете, при выполнении работ будут принимать все необходимые меры для минимизации и предотвращения значительной эрозии почв, надлежащего водопропуска и водоотвода и наименьшего воздействия на окружающую природную среду.

Драгобрат – горнолыжный курорт в Раховском районе Закарпатской области возле хребта Свидовец. Лыжники и сноубордисты любят его трассы разной сложности, возможности фрирайда, а также здесь снег держится дольше всего на территории Украинских Карпат – до апреля месяца.