﻿
Столиця

Трагедія на Драгобраті: загинув турист з Києва

Трагедія на Драгобраті: загинув турист з Києва

У горах Карпати, поблизу популярної полонини Драгобрат, сталася трагічна подія. У суботу, 18 травня, близько 14:00 загинув турист з Києва.

За попередньою інформацією, чоловік під час прогулянки випав зі снігового карнизу. Після отримання повідомлення про інцидент, на місце події негайно вирушили рятувальники.

Спільними зусиллями тіло загиблого було знайдено за декілька годин та вилучено зі снігового замету.

Наразі обставини трагічної події розслідує поліція. Відомо, що загиблий перебував у горах у складі групи з п’яти осіб, які, на щастя, не постраждали.

Ця трагічна подія сталася на тлі несподіваного снігопаду, який пройшов у високогір’ї Карпат у середині травня. Рятувальники закликають туристів бути особливо обережними в горах, враховувати погодні умови та не відхилятися від безпечних маршрутів.

Теги:

гориДрагобраткиянин
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Заморозки «вбили» українські сади: що буде з цінами на фрукти
Економіка 19.05.2025 11:52:00
Заморозки «вбили» українські сади: що буде з цінами на фрукти
Читати
Держава запроваджує нові виплати для українських жінок
Суспiльство 19.05.2025 11:29:08
Держава запроваджує нові виплати для українських жінок
Читати
Запуск російської міжконтинентальної ракети "Ярсу" провалився або був скасований
Головне 19.05.2025 11:20:17
Запуск російської міжконтинентальної ракети "Ярсу" провалився або був скасований
Читати

Популярнi статтi