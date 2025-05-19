Трагедія на Драгобраті: загинув турист з Києва

У горах Карпати, поблизу популярної полонини Драгобрат, сталася трагічна подія. У суботу, 18 травня, близько 14:00 загинув турист з Києва.

За попередньою інформацією, чоловік під час прогулянки випав зі снігового карнизу. Після отримання повідомлення про інцидент, на місце події негайно вирушили рятувальники.

Спільними зусиллями тіло загиблого було знайдено за декілька годин та вилучено зі снігового замету.

Наразі обставини трагічної події розслідує поліція. Відомо, що загиблий перебував у горах у складі групи з п’яти осіб, які, на щастя, не постраждали.

Ця трагічна подія сталася на тлі несподіваного снігопаду, який пройшов у високогір’ї Карпат у середині травня. Рятувальники закликають туристів бути особливо обережними в горах, враховувати погодні умови та не відхилятися від безпечних маршрутів.