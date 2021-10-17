Елена Зайцева, которую осудили за совершение смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года, продолжает выплачивать семьям погибших по 30−40 гривен.

Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр, рассказала в комментарии Сегодня, что подобные выплаты от Зайцевой — «издевки».

«Мне периодически поступают от Зайцевой выплаты — по 30, по 40 гривен. Не регулярно, каждые два-три месяца. Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо. Кроме того, с 30 гривен положено заплатить еще и налог, 7 гривен», — рассказала она.

В свою очередь адвокат потерпевших Лариса Матвеева добавила, что, выплачивая мизерные суммы, Зайцева вряд ли раскаивается.

8 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек, пятеро были травмированы.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.