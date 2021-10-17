В Херсонской области, которая перешла в красную зону карантина, больницам необходимо в 2−4 раза больше кислорода, чем раньше.

Об этом заявил глава Херсонской ОГА Николай Якименко в интервью Главком.

Он объяснил, что необходимость в кислороде связана с тяжелым течением болезни у пациентов.

По его словам, кроме коронавируса, остаются и сезонные болезни, а также сердечно-сосудистые болезни, требующие безотлагательного реагирования. Поэтому местные власти планируют открыть еще одну больницу для больных коронавирусом.

Якименко также призвал местных жителей активно вакцинироваться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и окружающих.

15 октября Херсонская область оказалась в красной зоне карантина. Теперь на территории региона действуют жесткие ограничения.