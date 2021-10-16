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В Государственном бюро расследований расследуют новые факты превышения полномочий полицейскими. В частности такие случаи зафиксировали в Белой Церкви, Запорожье и Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в Житомирской области правоохранители избили 41-летнего мужчину в отделении полиции. Его доставили туда, чтобы выяснить детали возможного мелкого хулиганства.

Между правоохранителем и мужчиной возник конфликт, после чего полицейский избил его резиновой дубинкой. Мужчина получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы различных частей тела.

В Запорожье патрульные полицейские издевались над мужчиной, которого безосновательно остановили. Они заставили его раздеться, но не нашли никаких запрещенных веществ. Однако правоохранители продолжили издевательства: выкручивали уши и пальцы, били по голове и ногах. Мужчина получил травмы.

Кроме того, сотрудники ГБР сообщили о подозрении полицейскому в Белой Церкви. В ночь с 9 на 10 октября патрульные в городе остановили автомобиль, который проехал на красный свет светофора. Когда оформляли протокол, водитель ударил рукой по заднему окну полицейского авто.

«После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. По просьбе мужчины не бить его и прощения правоохранитель не реагировал и продолжал избиение», — рассказали в ГБР.

Все случаи квалифицируются как превышение полицейскими полномочий. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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